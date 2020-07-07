شكرا لقرائتكم خبر عن «التجمع» يبدأ تلقي ترشيحات أعضائه لانتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن حزب التجمع عن بدء تلقيه طلبات الترشح من أمانات المحافظات على مستوى الجمهورية لانتخابات مجلس الشيوخ.

ووضعت الأمانة العامة للحزب، مجموعة من الضوابط، وتتضمن أن يتم الترشح عن طريق لجان المحافظات، وحظر التحالف والتنسيق مع الإخوان وتيارات الاسلام السياسي والمدانين في قضايا فساد.

وتعمل لجنة الانتخابات المركزية في الحزب على دراسة الطلبات للتأكد من اتساقها مع الضوابط الحزبية، بالإضافة إلى مساعدة المرشحين في استيفاء أوراقهم وامدادهم بالمعلومات والمستجدات الخاصة بالعملية الانتخابية.