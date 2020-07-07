شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 حالات غش وتمزيق ورقة الإجابة ونقل 12 طالبًا وطالبة بالإسعاف في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، من داخل غرفة عمليات الثانوية العامة بديوان المديرية، بأن عدد الطلاب ممن لهم حق التقدم لامتحان بلغ 32057، وعدد الحضور 31684، وعدد الغائبين 373 طالبا، بنسبة حضور 98،84 % ونسبة غياب 1،16 %.

ورصدت غرفة عمليات الثانوية العامة، أثناء سير عملية الامتحانات، بعض الوقائع، ومنها نقل طالبة بسيارة إسعاف بلجنة الشهيد إبراهيم خليل بتلا للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال طالبة بلجنة نوال الدجوي بإدارة تلا التعليمية لضبط ساعة يد أندرويد بحوزتها تستخدمها في الغش.

كما تم نقل طالبتين بالإسعاف بلجان الشهيد طارق طلبة ع والشهيد أحمد ث بنات بإدارة شبين الكوم التعليمية أحدهما لارتفارع درجة حرارتها واشتباه كورونا والأخرى لإصابتها بأزمة قلبية وتم الكشف عليها بطبيب اللجنة، كما تم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال طالبين أحدهما بمدرسة الماي ث المشتركة لتمزيق ورقة الاجابة والآخر بمدرسة دكتور محمد السيد الشنواني ع بمليج لمحاولته الغش وحيازته محمول.

وفي إدارة الشهداء التعليمية، تم نقل طالبة بلجنة الشهداء أ بنات لارتفارع درجة حرارتها، كما تم نقل طالب وطالبة بلجنة الاعدادية بنات بالشهداء لارتفارع في درجة الحرارة وإصابة احدهما بتشنجات.

وفي إدارة بركة السبع التعليمية، تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال طالبة بمدرسة الشهيد محمد حامد بجنزور لتمزيقها ورقة الاجابة، وحيال طالب بمدرسة محمد عمرو البدري قام بالشطب على اسمه ورفض التوقيع على محضر التحقيق، كما تم استدعاء الاسعاف لطالبة بمدرسة الشهيد محمد عمرو البدري ع بنات لهبوط بالدورة الدموية وإغماء واستعادة الطالبة وعيها واستكملت الامتحان باللجنة.

كما تم تحرير محضر إثبات حالة لطالبة بمدرسة طوخ طنبشا الثانوية المشتركة لنزعها ورقة من وسط البوكلت الخاص بها وذلك عند مراجعة اوارق الاجابة داخل الكنترول.

وفي إدارة أشمون التعليمية، تم نقل طالبتين بالاسعاف أحدهما بمدرسة عبدالمنعم رياض ث بسنتريس لاصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية وتشنجات وأخرى بمدرسة الايمان أ الجديدة لشعورها بضيق تنفس وإغماء، كما تم تحرير محضر إثبات حالة بمدرسة الشهيد محمد عمران ث بسبك الأحد وذلك فور ورود شكوي بغرفة العمليات من أن رئيس اللجنة يتردد على اللجان الفرعية كثيراً ويدخل أوراق للطلاب مما استدعي الأمر إرسال لجنة من الشؤون القانونية لعمل محضر إثبات حالة وتم التنبيه على المراقب الأول والملاحظين والطلاب الشهود بعدم المغادرة إلا بعد ذكر أقوالهم إلا أن رئيس اللجنة غادرها هو والملاحظين وسيتم إتخاذ الاجراءات القانوينة حيال الواقعة.

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وتم نقل طالب بمدرسة السادات الرسمية لغات بالاسعاف لشعوره بهبوط حاد وكذا إتخاذ الاجراءات القانونية حيال طالبة بذات اللجنة لورود تقرير ولي أمرها صباحاً بإصابتها بكورونا، كما تم نقل طالبة بمدرسة الشهيد محمد جلال بالحامول بالادارة التعليمية بمنوف بالاسعاف لتعرضها لإغماء.

وفي الادارة التعليمية بالباجور، تم نقل طالبتين بالاسعاف أحدهما بلجنة تلوانه ث المطورة والاخري بلجنة الباجور ع بنات لشعورهم بضيق تنفس واجهاد وقيء، وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال طالب بمدرسة كمال الشاذلي ع لضبطه في واقعة غش بالمحمول عن طريق الاتصال بشخص بالخارج وتم تحرير محضر بالواقعة.