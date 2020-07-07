شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: انتهاء المرحلة الأولى من الأرشفة الإلكترونية للعلامات التجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الأرشفة الإلكترونية لأرشيف الإدارة العامة للعلامات التجارية، حيث تمت أرشفة ما يقرب من 150 ألف ملف بالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية من خلال شركة ITBLOCKS، كما تم التنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، لتمويل أرشفة المتبقي من الملفات والتي تصل إلى ما يقرب من 160 ألف ملف علامة تجارية، وذلك للبدء في التحول إلى الإيداع الإلكتروني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، للإعلان عن بعض خدمات التحول الرقمي في منظومة العلامات التجارية، بهدف التسهيل والتيسير على العملاء ومنع التزاحم أمام إدارة العلامات، مع إتاحة الخدمات اللامركزية في طلب تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية.

وأضاف الوزير، أنه تم تفعيل اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوروبي لرفع كفاءة الإدارة المركزية للعلامات التجارية بالجهاز في إطار توقيع اتفاقية تمويل بين مصر والاتحاد الأوروبي بعنوان «الاتحاد الأوروبي للنمو الشامل وخلق فرص عمل»، حيث تم تخصيص مبلغ مليون يورو من الجانب الأوروبي للمكتب المصرى للعلامات التجارية والنماذج الصناعية، كما تم البدء في تنفيذ المشروع في فبراير 2020 من قبل خبراء تم إيفادهم من الاتحاد الأوروبي، وسيستمر لمدة 18 شهر.

وأوضح وزير التموين أن أهم أهداف المشروع تتمثل في تعزيز القدرة التشغيلية لمكتب العلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال دعم موظفيه لتحسين مهاراتهم التنظيمية والتقنية، وأيضاً رفع كفاءة الإجراءات التشغيلية للمكتب من خلال إدخال المزيد من نظم التشغيل الآلي وخاصة الإيداع الإلكتروني، ورفع مستوى الوعي العام عن أهمية تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال عقد ورش عمل وندوات مؤتمرات.