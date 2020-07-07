شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كسر مفاجئ.. قطع مياه الشرب عن منطقتين في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قطع المياه عن منطقتين شرقي الإسكندرية، وذلك بسبب كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي.

وأوضح بيان صادر عن الشركة، أنه سيجري قطع المياه عن منطقتي «أبوقير، المعمورة»، لافتا إلى أنه سيتم عودة الخدمة فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأشار البيان إلى حدوث كسر في الخط الناقل للمياه بمحطة المعمورة، ما يتطلب قطع المياه عن المنطقتين المشار إليهما حتى تنتهي أعمال الإصلاح.

وناشدت الشركة، المواطنين، طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.