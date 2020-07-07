شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية لحقوق الإنسان» تراقب انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، متابعة انتخابات مجلس الشيوخ، من خلال أعضاء المنظمة ومن يتطوع كمتابع.

وناقش المجلس من خلال برنامج اجتماعات «أون لاين» برئاسه حافظ أبوسعدة رئيس المنظمه المصرية، وحضور أعضاء مجلس الأمناء، ومشاركة المنظمة في أعمال متابعة العملية الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بعد إقرار البرلمان للقانون الذي ينظم انتخابات المجلس الذي يضم 300 عضو 10% منهم من النساء ويتم انتخاب الثلثين، على أن يتم تعيين الثلث الباقي بقرار من رئيس الجمهورية.

وناقش المجلس العضوية الجديدة وقرر استمرار فتح باب العضوية والإعلان عن ذلك عبر صفحة المنظمة، وإصدار كارنيه عضوية مقابل سداد اشتراك العضوية الذي سبق وتم اعتماده في قرار المجلس السابق.

وقرر المجلس عمل تدريب «أون لاين» للأعضاء الجدد بالمنظمه المصرية على أن يتضمن التدريب تعريف بقيم ومبادئ حقوق الإنسان وآليات المراقبه والمتابعه للانتخابات، وكذلك التشريعات والقوانين المنظمه للعمليه الانتخابية، وقرارات الهيئه الوطنيه للانتخابات المنظمه للعمليه الانتخابية.

وتقدمت المنظمة للهيئة الوطنية للانتخابات للحصول على الموافقة على متابعه العمليه الانتخابية، وأصدرت الهيئه قائمة بالمنظمات التي يحق لها متابعة العملية الانتخابيةى، ومن بينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

ووافق المجلس على فتح باب العضوية للمنظمة، وذلك مقابل اشتراك سنوي قدرة 600 جنيه، على أن يتم التقدم للعضوية من خلال وسائل الاتصال الرسمية للمنظمة وسوف يعلن عنها في الصفحه الرسميه للمنظمة.

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ومن جانبه، أكد الدكتور حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة، على أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات في متابعه العمليه الانتخابيه من خلال رصد الإيجابيات والسلبيات ومخاطبه الهيئه الوطنيه بها، وكذلك من خلال إجراء دورات تدريبية وحث المواطنين على أهمية المشاركة السياسية في العملية الانتخابية.