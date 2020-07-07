شكرا لقرائتكم خبر عن ترقيا بنفس القرار.. «السيسي والعصار» أكبر من علاقة عمل بين الرئيس والفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاصوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدًا، بل كان دائمًا في صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها»، بهذه الكلمات نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، مساء الاثنين.

كلمات الرئيس تكشف عن حزين عميق، نابع من علاقة إنسانية مع الفقيد قبل أن تكون علاقة عمل، وهي العلاقة التي ألمح إليها الرئيس قبل أيام، ربما دون قصد، عند افتتاح عدد من المشروعات القومية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وأوصى بإطلاق اسم الراحل على محور «أبوبكر الصديق – تحيا مصر».

بالإضافة إلى نعي الرئيس، نعت رئاسة الجمهورية الفريق محمد سعيد العصار، وقالت: «انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم الإثنين، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيمًا شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن».

وقبل وفاته بأيام، أصدر الرئيس السيسي قرارًا بترقية «العصار» إلى رتبة فريق فخري مع منحه وشاح النيل، 26 يونيو الماضى، ولم تمض سوى أيام حتى شاعت أنباء عن تردي الحالة الصحية للفريق «العصار»، لكن متحدث وزارة الإنتاج الحربي نفى الأمر، مساء الأحد، ثم أُعلن نبأ وفاته، الاثنين.

في أغسطس 2012، قرر الرئيس الأسبق محمد مرسي تعيين الفريق أول عبدالفتاح السيسي قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع، وتعيين اللواء محمد العصار مساعدا لوزير الدفاع، وذلك ضمن قرارات إعفاء المشير حسين طنطاوي من منصب وزير الدفاع، والفريق سامي عنان من رئاسة الأركان.

وفي احتفالات عيد الميلاد 2013، قرر الفريق أول عبدالفتاح السيسي إرسال وفد من قادة القوات المسلحة برئاسة اللواء العصار، إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس لتقديم التهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بعد أيام من رسامته بابا للأقباط الأرثوذكس.

وبعد وصوله إلى سدة الحكم، قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي تعيين اللواء العصار وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي في حكومة المهندس شريف إسماعيل سبتمبر 2015، ليحتفظ بمنصبه في حكومة المهندس مصطفى مدبولي حتى وفاته، وشهدت الوزارة في عهده طفرة في مجال الإنتاج والتصنيع الحربي المشترك.

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«كان مصدر ثقة للرئيس عبدالفتاح السيسي»، يقول الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، مضيفًا أن الفريق العصار كان «عسكريًا كتومًا ومهندسًا زكيًا، زاملته في فصول الدراسة بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وكان حريصًا على وصال زملاءه وأصدقائه والسؤال عليهم باستمرار».

وبعد عامين من ثورة 30 يونيو، قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي تعيين «العصار» وزيرًا للإنتاج الحربي في حكومة شريف إسماعيل سبتمير 2015، وفي 26 يونيو 2020 قرر السيسي ترقيته إلى رتبة فريق فخري مع منحه وشاح النيل، فضلًا عن إطلاق اسمه على محور مروري في القاهرة.