شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء القاهرة» تطالب النائب العام بالإفراج عن عضو مجلسها أحمد صفوت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت نقابة أطباء القاهرة، اليوم الثلاثاء، المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بخصوص إلقاء القبض على عضو النقابة، الدكتور أحمد صفوت، الذي يشغل مقعد عضوية مجلس نقابة أطباء القاهرة، بالإضافة لتطوعه بالعمل بلجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء، وطالبت باتخاذ إجراءات الإفراج عنه.

وقالت النقابة، في خطابها، إن «صفوت» معروف عنه مساندته وخدمته لجميع أطباء التكليف وتطوعه بالعمل لحل مشكلات دفعات التكليف على مدار سنوات، وكان من أنشط أعضاء النقابة الفرعية، وكانت له إسهامات في النقابة العامة.

وأوضحت أنه تم إلقاء القبض عليه في القضية رقم 535 لسنة ۲۰۲۰، وذلك في سياق ردود فعل العديد من الأطباء على تصريحات رئيس الوزراء، والتي أثارت غضب الأطباء، كما أن اللائحة التنفيذية لقانون النقابة رقم 45 لسنة 1969 نصت على عدم جواز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي.

وفي نهاية خطابها، طالبت النقابة من النائب العام اتخاذ إجراءات الإفراج عن الزميل لحين انتهاء التحقيقات.