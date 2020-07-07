«حروفيات إبداعية».. مبادرة يطلقها قسم الإعلان بـ«تطبيقية حلوان»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دشن قسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، مبادرة بعنوان حروفيات إبداعية، بهدف نشر وإبراز المواهب الفنية والقدرات الإبداعية والابتكارية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة ميسون قطب، عميد الكلية، وريادة الأستاذ الدكتور شريف حسن، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.
تأتي المبادرة انطلاقًا من أهمية الفن، حيث يعد لغة للتواصل، ويعد الخط من الفنون التي نالت اهتمامًا كبيرًا عبر العصور المختلفة؛ لما تتميز به حروفه من تناغم وتناسق إضافة لكونها تمزج بين الوظيفة والجمال، وتأكيدًا على حرص كلية الفنون التطبيقية لأن يكون العلم غاية وهدف، يسعى أساتذة الكلية للتغلب على صعوبات العملية التعليمية لنقل خبراتهم إلى الطلاب، ومن هنا تأتي المبادرة، تحت إشراف الاستاذة الدكتورة سلوى محمود، رئيس الإعلان بالكلية.
وجاءت المبادرة لإظهار إبداعات طلاب الفرقة الإعدادية بالكلية لمشروعات مادة «خطوط» تحت إشراف نخبة من أساتذة قسم الإعلان.
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