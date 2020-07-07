شكرا لقرائتكم خبر عن سقط أسفل القطار وهو في طريقه لمراقبة الامتحان.. بتر قدم ملاحظ بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، إصابة 40 طالب وطالبة بإغماء خلال أداء امتحان مادتي الفيزياء للقسم العملي، والتاريخ للقسم الأدبي، ونلقهم للمستشفيات لتلقي العلاج .

كما أعلنت الغرفة عن إصابة أحمد كمال إبراهيم، أخصائي اجتماعي، ملاحظ أمن بلجنة ملوي، ببتر بالقدم أثناء ذهابه بالقطار من مركز ديروط بمحافظة أسيوط إلى ملوي، حيث سقط أسفل قطار الصعيد، تم نقلة لمستشفى ملوي ومنها إلى مستشفي جامعة أسيوط .

وقال محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لم نتلقى شكاوي أو رصد حالات غش، مؤكدا تواصل أعضاء غرفة العمليات مع اللجان العامة للتسهيل والاستجابة لأي مطالب .