شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الصيدلة بنين وبنات بمدينة نصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، لجان امتحانات كليتى الصيدلة بنين وبنات بمدينة نصر.

وأوضح بيان الجامعة، حرص رئيس الجامعة- خلال الجولة- على التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، من أجل سلامة وصحة الطلاب والطالبات وجميع المشاركين في العملية الامتحانية.

وتأكد «المحرصاوى» من وجود أجهزة قياس الحرارة بالكليات، إضافة لوجود نظام مرن يسمح بدخول وخروج الطلاب والطالبات مع مراعاة التباعد الاجتماعى، بجانب تنظيم لجان الامتحانات بحيث يتم توفير مساحات بينية كبيرة بين الطلاب وبعضهم البعض.

وخلال الجولة، استمع رئيس الجامعة إلى أبنائه وبناته، حيث أشاد الطلاب والطالبات بمستوى الإجراءات الاحترازية وتوفير الأدوات اللازمة والتعاون من إدارات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، الأمر الذي سهل عليهم أداء الامتحان في جو يسوده الهدوء والاطمئنان.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الصيدلة بنين وبنات

واطمأن على مستوى أسئلة الامتحانات، حيث أكد الطلاب والطالبات على أنها لم تخرج عن المشروح، كما تأكد فضيلته من تواجد أستاذ المادة التي يمتحن فيها الطلاب والطالبات للرد على أي استفسار منهم.

وخلال الجولة، قام رئيس الجامعة بتوزيع هدايا على الطلاب والطالبات، شملت كمامات «ماسكات» وزجاجات محاليل مطهرة، ومطبوعات وملصقات توعوية للحد والوقاية من جائحة أزمة فيروس كورونا.

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