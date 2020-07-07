"التموين": انتهاء المرحلة الأولى من مشروع الأرشفة الإلكترونية للعلامات التجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الأرشفة الإلكترونية لأرشيف الإدارة العامة للعلامات التجارية، حيث تمت أرشفة ما يقرب من 150 ألف ملف بالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية من خلال شركة ITBLOCKS، كما تم التنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID)، تمويل أرشفة المتبقى من الملفات والتى تصل إلى ما يقرب من 160 ألف ملف علامة تجارية وذلك للبدء في التحول إلى الإيداع الإلكتروني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، للإعلان عن بعض خدمات التحول الرقمي في منظومة العلامات التجارية، بهدف التسهيل والتيسير على العملاء ومنع التزاحم أمام إدارة العلامات مع إتاحة الخدمات اللامركزية في طلب تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية.

وأضاف وزير التموين، أنه تم تفعيل اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوروبي لرفع كفاءة الإدارة المركزية للعلامات التجارية بالجهاز في إطار توقيع اتفاقية تمويل بين مصر والاتحاد الاوروبى بعنوان "الاتحاد الأوروبي للنمو الشامل وخلق فرص عمل"، تم تخصيص مبلغ مليون يورو من الجانب الاوروبي للمكتب المصري للعلامات التجارية والنماذج الصناعية، كما تم البدء في تنفيذ المشروع في فبراير 2020، من قبل خبراء تم إيفادهم من الاتحاد الأوروبى، وسيستمر لمدة 18 شهرًا و تتمثل أهم أهداف المشروع في تعزيز القدرة التشغيلية لمكتب العلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال دعم موظفيه لتحسين مهاراتهم التنظيمية والتقنية وايضاً رفع كفاءة الإجراءات التشغيلية للمكتب من خلال إدخال المزيد من نظم التشغيل الآلي وخاصة الإيداع الإلكتروني كذلك رفع مستوى الوعي العام عن أهمية تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال عقد ورش عمل وندوات مؤتمرات.