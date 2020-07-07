هالة حشيش وكيلاً.. تفاصيل الاجتماع الأول لمجلس الهيئة الوطنية للإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - عقدت الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلسها الأول برئاسة حسين زين بتشكيله الجديد، واستهل الاجتماع بتقديم الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الكبيرة باختيارهم وتعهدوا بأن يكون المجلس مساندًا للدولة المصرية وداعما لسياستها التي تخدم الأهداف الوطنية.

كما توجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالشكر لأعضاء المجلس السابقين لما بذلوه من جهد متميز خلال فترة المجلس السابق في إنجاز العديد من الأعمال في الملفات الهامة من تحديث وتطوير في آليات العمل بالهيئة.

كما رحب زين بالأعضاء الجدد، مؤكدًا على ضرورة التعاون والتنسيق المتواصل على نحو يحقق أهداف الخطط المستقبلية بتجويد الشكل والمحتوى الإعلامي ورفع كفاءة الاستديوهات وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة لمواكبة التطور المذهل في تكنولوجيا الإعلام وتحقيق المنافسة وبما يحقق أيضا أهداف الاستراتيجية الإعلامية للدولة المصرية وعودة المشاهد بقوة إلى شاشة إعلامه الوطني، والعمل على حل كافة المشاكل الإدارية والمالية للعاملين بكافة قطاعات الهيئة.

فيما قرر المجلس في اجتماعه اختيار الإعلامية هالة حشيش وكيلا لمجلس الهيئة الوطنية للإعلام.​