حظر الإسلام السياسي.. "التجمع" يبدأ تلقي طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - بدأت لجنة الانتخابات المركزية بحزب التجمع، في تلقي طلبات الترشح من أمانات المحافظات على مستوي الجمهورية، في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ووضعت الأمانة العامة للحزب مجموعة من الضوابط أعلنتها في بيان اليوم الثلاثاء، وتتضمن أن يتم الترشح عن طريق لجان المحافظات، وحظر التحالف والتنسيق مع الإخوان وتيارات الإسلام السياسي و المدانين في قضايا فساد.

وتعمل لجنة الانتخابات المركزية في الحزب على دراسة الطلبات للتأكد من اتساقها مع الضوابط الحزبية، بالإضافة إلى مساعدة المرشحين في استيفاء أوراقهم و إمدادهم بالمعلومات و المستجدات الخاصة بالعملية الانتخابية.