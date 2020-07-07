محاضرة "أونلاين".. جامعة حلوان: فتح باب التقدم لبرنامج خبير الملكية الفكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلن المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، عن فتح باب التقدم للالتحاق بالبرنامج التدريبي المتقدم خبير في الملكية الفكرية للدورة الثانية، بنظام التعليم عن بعد، تحت شعار اتدرب من المنزل لاكساب المتدربين مهارات خاصة بكيفية التسجيل والحماية لحقوق الملكية الفكرية بكافة أنواعها، والقراءة العلمية للقوانين المنظمة لذلك، واستيعابها وسبل تطبيقها، والجديد في الجرائم الرقمية وإنفاذ هذه النوعية من القوانين.

وبحسب بيان جامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، يهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين معارف قانونية خاصة بالملكية الفكرية وسبل حمايتها محليًا ودوليا، وكيفية ترجمتها إلى قيم اقتصادية، ويستفيد منه العاملين في مجال الملكية الفكرية من المصريين من رجال قانون وسلطات إنفاذ وهيئات قضائية والمحامين والمهندسين والأطباء والمبتكرين والمهتمين بالملكية الفكرية.

وتابعت الجامعة، كما يتم التدريب من خلال محاضرة "أونلاين"، عرض علمي مهاري، مناقشة حالات، تدريب عملي على قضايا (حالات عملية) وذلك خلال 12 ساعة تدريبية بواقع 3 ساعات يومياً لمدة 4 أيام اونلاين.

ويتضمن البرنامج التعريف بالملكية الفكرية: الفلسفة والمفهوم، والأدوات المستخدمة لحماية الملكية الفكرية، ومجال تطبيق حقوق الملكية الصناعية، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والمؤشرات الجغرافية، والتصميمات الصناعية، الأسرار التجارية أو المعلومات غير المفصح عنها، ومجال تطبيق حقوق الملكية الأدبية والفنية، وكيف يمكن لك كمبدع أن تحصل على قيمة من حقوقك الفكرية.

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كما يشمل البرنامج المجالات التى تعمل فيها التراخيص بصورة مناسبة؟، وما هى المجالات التى لا تعمل فيها التراخيص بصورة مناسبة؟ وكيفية حماية الملكية الفكرية دولياً، وأهم مظاهر استراتيجية حماية الملكية الفكرية عالمياً من خلال براءات الاختراع.

وتتضمن محتويات البرنامج حقوق الطبع والنشر، والقيمة الاقتصادية للملكية الفكرية، مناهج تقييم الملكية الفكرية اقتصادياً، والفلسفية والاقتصادية لانتهاك وأخلاقيات التعامل مع الملكية الفكرية، وأشكال انتهاك حقوق الملكية الفكرية، والشروط الواجب توافرها لمعرفة وجود انتهاك، وإنفاذ قوانين الملكية الفكرية، والملكية الفكرية في القانون المصري من منظور مقارن مع الدول العربية، وأهم الجرائم المستحدثة فى العصر الراهن: الجريمة الرقمية والمعلوماتية، وإشكالية التحكيم فى منازعات الملكية الفكرية.

وحددت تكلفة التسجيل بالبرنامج بمبلغ 750 جنيه مصري، ويتم الدفع "أونلاين" أو عن طريق (فوري – مصاري – أمان- ممكن) أو الدفع نقدًا بمقر المعهد ويحصل المتدرب علي شهادة تدريب برنامج خبير في الملكية الفكرية من المعهد القومي للملكية الفكرية – جامعة حلوان .

ويمكن التصديق على الشهادة من وزارة الخارجية لمن يرغب.

ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج استيفاء النموذج المحدد أونلاين:اضغط هنا.