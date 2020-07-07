بدء المؤتمر الصحفي لوزير التموين للإعلان عن خدمات التحول الرقمي في منظومة العلامات التجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي، للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية للإعلان عن بعض خدمات التحول الرقمي في منظومة العلامات التجارية، كما سيتم الإعلان عن هذة الخدمات الإلكترونية للعلامات التجارية بهدف التسهيل والتيسير على العملاء ومنع التزاحم أمام ادارة العلامات مع إتاحة الخدمات اللامركزية في طلب تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية.​

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