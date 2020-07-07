منها جذب وتشجيع الاستثمارات.. لجنة برلمانية توافق على أهداف جهاز تنظيم إدارة المخلفات

محمد اسماعيل - القاهرة - وافقت لجنة برلمانية مُشتركة من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على أهداف جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

ووفقًا للمادة الرابعة من مشروع القانون، يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

كما يهدف الجهاز إلى متابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.

وكان مستشار التنمية المحلية لإدارة المخلفات أحمد سعيد، قد دعا إلى أن يكون من أهداف الجهاز، التقييم وليس المراقبة وذلك في ضوء الموارد التي تحتاج إليها المراقبة، ليؤكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني، أن المراقبة تعضض من صلاحيات الجهاز، والقانون سوف يلبي احتياجات الجهاز في الموارد والمقار أو الموارد البشرية بما يمكنه من القيام بدوره.