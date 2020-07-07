لاسترداد أراضي الدولة.. الداخلة تُزيل التعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وسامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل.

ووجهت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.