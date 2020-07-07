أمن القاهرة يضبط شخص لإدارته مخزن مواد غذائية بدون ترخيص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وسامح غيث: تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر) لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. وعُثر بداخل المخزن على ( 1 طن أيس كريم "بودرة" – 1 طن مربى - 625 كيلو جرام كاكاو - 600 كيلو جرام فانيليا - 400 كيلو جرام شيكولاتة - 270 كيلو جرام كريز - 300 كيلو جرام كريم شيكولاتة) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. Advertisements بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة . يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما الجرائم التي تتعلق بالسلع الغذائية ومكافحة جرائم الغش التجاري وحيازة السلع والمواد مجهولة المصدر. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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