دعوى قضائية تطالب بوقف تطبيق "تيك توك" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أقام المحاميان حـميدو جميل ووليد جواد، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف تطبيق التيك توك من مصر.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفته، والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته.

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وقالت الدعوى، انتشر في الآونة الأخيرة ظاهرة غاية في الخطورة تهدد المجتمعات العربية بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص، حيث ظهر في سبتمبر 2016 تطبيق يستخدم على الهواتف المحمولة يسمى "التيك توك" متاح مجانًا على منصات التطبيقات، وانتشر بشكل سريع بين الشباب والأطفال في مصر.

تابعت: ويتيح هذا التطبيق لمستخدميه نشر مقاطع فيديو لهم دون رقابة أو محاذير، وهو قائم على كثرة المتابعة وعدد المشاركات والإعجابات مما جعل الهدف الرئيسي هو ترويج مقاطع الفيديو لأكبر عدد من المستخدمين دون مراعاة لمبادئ المجتمع الأخلاقية أو السلوكية.

أشارت الدعوى إلى أن هذا التطبيق بات ضيفًا ثقيلًا في كل بيت؛ حيث يتم استخدامه بشكل مفرط دون وعي من قبل الأطفال والشباب طمعًا منهم لتحقيق شهرة زائفة أو مكاسب مادية زائلة على حساب هدم القيم والعادات والتقاليد والثوابت الأسرية.