محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة، من ضبط شخصين عقب قيامهما بسرقة سيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع" بالتبين. أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين قيام شخصين بعرض إحدى السيارات للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وهما عاطلان "وبحوزة أحدهما سلاح ناري فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار") حال استقلالهما السيارة المشار إليها، وبالكشف الفني عنها تبين أنها مُبلغ بسرقتها بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد التصرف فيها بالبيع، وحيازة السلاح الناري بقصد الدفاع، وباستدعاء مالك السيارة تعرف عليها واتهمهما بالسرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط شخصين أثناء بيعهما سيارة مسروقة بالتبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.