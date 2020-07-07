تأجيل استئناف سما المصري على حبسها 3 سنوات بقضية التحريض على الدعارة لجلسة 9 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أجلت المحكمة الاقتصادية، نظر استئناف سما المصري

على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة الشرطية 3 سنوات بتهمة التحريض على الدعارة لجلسة 9 أغسطس المقبل.

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ظهرت المتهمة داخل قفص المتهمين بملابس السجن البيضاء مرتدية الكمامة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – نشرت صورا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

واتهمتها النيابة في بيان لها، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.