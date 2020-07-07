ضبط طالبة سرقت بيانات الفيزا الخاصة بزميلها واستولت على أمواله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت الأموال العامة فى ضبط إحدى الفتيات لقيامها بالاستيلاء على بيانات بطاقة دفع إلكترونى لأحد الأشخاص واستخدامها في إجراء عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من أحد الأشخاص، طالب جامعي، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، بقيام أحد الأشخاص بسرقة بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به والصادرة له من أحد البنوك واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني بلغت قيمتها 65 ألف جنيه دون علمه.

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أسفرت عمليات الفحص الفني وجمع المعلومات حول تلك العمليات الشرائية أن وراء ارتكاب الواقعة، طالبة جامعية، مقيمة بمحافظة الدقهلية، ولها محل إقامة آخر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واستغلت طبيعة علاقتها وزمالتها بالشاكي كونهما طالبين بذات الكلية، وطلبها من الشاكي بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به لإجراء عملية حجز تذكرة سفر لها على بعض المواقع الإلكترونية، وقيامها عقب ذلك بالاحتفاظ ببيانات تلك البطاقة الائتمانية الخاصة بالشاكى، واستخدامها فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع شركات التسوق الإلكترونى على شبكة الإنترنت وشراء بعض الأجهزة الإلكترونية والإكسسوارات دون علمه، بقيمة بلغت 65 ألف جنيه مصري.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة المذكورة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.