أخبار مصر | دراسة حديثة تكشف كارثة: كورونا أصبح ينتقل عبر الهواء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر دراسة حديثة تكشف كارثة: كورونا أصبح ينتقل عبر الهواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت منظمة الصحة العالمية تقريرا يفيد بإعادة دراسة معلوماتها بشأن فيروس كورونا المستجد، حيث أشارت دراسة حديثة إلي انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء عن طريق الاستنشاق.

وتستعرض "الخليج 365" في السطور التالية تفاصيل حول انتقال فيروس كورونا عبر الهواء:

الدراسة الحديثة:

أكد بعض العلماء لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على وجود أدلة على أن الفيروس، يمكن أن ينتشر من خلال جسيمات صغيرة للغاية في الهواء، وبالتالي يمكن العدوي عن طريق الاستنشاق.

وأوضحت الصحيفة، أن 239 عالما في 32 دولة طرحوا الأدلة في تقرير إلى منظمة الصحة العالمية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها وقالوا إنها تبين أن الجسيمات التي تخرج مع الزفير يمكن أن تصيب الأشخاص الذين يستنشقونها.

وكشفت الدراسة أن فيروس كورونا يتكون من جسيمات صغيرة يمكنها أن تعلق في الهواء وقتا أطول، ولذلك فإن العلماء الذين يعتزمون نشر ما توصلوا إليه في دورية علمية هذا الأسبوع حثوا المنظمة على تحديث توجيهاتها الإرشادية بشأن الفيروس.

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رد منظمة الصحة العالمية:

أعلن طارق جسارفيتش المتحدث باسم المنظمة في رد بالبريد الإلكتروني، يوم الاثنين، تعليقا على الدراسة "نحن على دراية بالمقال ونبحث محتوياته مع خبرائنا الفنيين".

وفي وقت سابق، قد أعلنت منظمة الصحة العالمية إن مرض كوفيد-19، الذي ظهر في الصين أواخر ديسمبر الماضي، ينتقل أساسا عبر جسيمات صغيرة من الرذاذ المتطاير، الذي يخرج من أنف أو فم الشخص المصاب، عبر السعال أو العطس أو الحديث أو الضحك وتسقط على الأسطح، كما أن الجسيمات تكون ثقيلة الوزن مما يصعب انتقالها عبر الهواء أو تطاير لمسافة طويلة.

حالات إصابة:

وأصيبت سيدة أمريكية بسبب غير واضح، حيث قالت راشيل التي تعيش في ولاية نورث كارولاينا، إنها لم تغادر منزلها منذ منتصف مارس الماضي، كما انها تتابع الإجراءات الاحترازية بدقة ولكن يرجح العلماء أصبتها عندما خرجت من منزلها مره واحدة فقط لذهاب الي صيدلية، ولمسها كيس متجر البقالة.

وفي إيطاليا أصيبت سيدة إيطالية بفيروس كورونا تبلغ من العمر 92 عاما، وكانت السيدة تقيم في منازلها منذ تفشي الفيروس في انحاء البلاد، ولكن لم يتبين حتى الآن معرفة سبب إصابتها بالفيروس، وفق لما ذكرته الوكالات.