أخبار مصر | 8 منشآت لسياحة الغوص والسفاري تعود للعمل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 8 منشآت لسياحة الغوص والسفاري تعود للعمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت سامية سامى رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، إن 3 مراكز للأنشطة البحرية و3 مراكز غوص ويختين للسفارى بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، تسلمت أمس شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية،

وأشارت إلى أن ذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأضافت أن لجان الفحص المشتركة، أقرت أمس بإستيفاء 3 مراكز للأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر هم: مركز نور اية ، ونايا ، وروزيتا، ومركز براكودا لحمى باى للغوص، وكذلك مركزين غوص بجنوب سيناء هم مركز كالى انترناشيونال الرويسات، وريف اوازيس دايف كلوب فندق ريف اوازيس بلو باى، ويختين هم بريتا سقالة ترافكو 1، وسوس مون سقالة ترافكو.

وأوضحت سامى، أنه بعد حصول هذه المراكز علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد اليخوت ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الحاصلة علي الشهادة حتي الان إلي 82 يخت ومركز للغوص والأنشطة البحرية، منهم 41 مركز غوص و 23 مركز للأنشطة البحرية و 18 يخت سفارى بمحافظتى جنوب سيناء والبحرالأحمر، لافتا إلي أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا علي باقي المراكز التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع المراكز واليخوت التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

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وقالت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، إن 38 مركزا للغوص و20 مركزا للأنشطة البحرية و16 يخت سفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، تسلموا شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، خلال الأيام القليلة الماضية.

جاء ذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضحت أن لجان الفحص المشتركة، أقرت أمس بإستيفاء ثمانية مراكز للغوص بمحافظة جنوب سيناء هم: دايفنج فيجن وسيفين هيفن وبلانت دايفرو وميراج دايفرز اندر واتر سبورت وصن سيبلاش وبنجوين دايفرز وبيج بلو دهب واكوا دايفرز.

وأربعة مراكز للأنشطة البحرية هم؛ التسنيم اكوا سبورت فندق ستيلا شارم والتسنيم اكوا سبورت فندق تروبيتال وكرنفال جروب لونا ورد سي ستار.