أخبار مصر | ضبط مصنع كمامات غير مرخصة بحي عين شمس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مصنع كمامات غير مرخصة بحي عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة حى عين شمس، برئاسة اللواء ماهر هاشم، حملة لغلق المصانع غير المرخصة، ولضبط الأسواق من السلع مجهولة المصدر، حفاظا على سلامة المواطنين.

وأكد اللواء ماهر هاشم، رئيس حى عين شمس، أن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع ملابس يقوم بتصنيع كمامات غير مرخصة، بإحدى العقارات غير المرخصة.

وأضاف رئيس حى عين شمس، أن المصنع بـ9 شارع أبوحشيش بحلمية الزيتون بعين شمس، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد العقار وإزالته.

محافظة القاهرة تحتفل بعيدها القومي الـ1051 بافتتاح مشروعات

تفتح محافظة القاهرة، عددا من المشروعات احتفالا بعيدها القومي، الـ1051، والتي تم تأسيسها على يد القائد جوهر الصقلي عام 969م في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي‪.‬

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وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن هذا العام سيشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتي تصب جميعها في خدمة مواطنى القاهرة والتى تتضمن 19 مدرسة ( بناء حديث – توسعه – تطوير ) بالأحياء الأكثر احتياجاً بجميع مناطق القاهرة بإجمالي 333 فصل وبتكلفة 123 مليون جنيه.

كما سيتم تزويد هيئة النقل العام ب 550 أتوبيس جديد بتكلفة 550 مليون جنيه ليزيد حجم الأسطول بنسبة 160% ليصبح 3250 أوتوبيس بطاقة 5 مليون راكب/ اليوم بالإضافة إلى فتح عدد من المراكز الطبية ومراكز الشباب بمناطق القاهرة المختلفة‪ .‬

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يذكر أن القاهرة سميت قديمًا بالقطائع والفسطاط ، كما عرفت بالمنصورية، وتحول اسمها إلى القاهرة بعد أن فتحها القائد جوهر الصقلي بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في 6 يوليو عام 969م‪ .‬

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وتضم القاهرة آثارًا فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مدينة ساحرة تجذب السائحين لزيارتها ، وتعد القاهرة من أجمل وأقدم مدن العالم حيث يعود تاريخها إلى فجر الحضارة البشرية وتعتبر من أقدم وأعرق المدن الشاهدة على حضارات عديدة مرت بها والمقصد العالمي للسياحة والثقافة والفنون ومركز التقاء للأعمال والتجارة والعلوم، وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها‪ .