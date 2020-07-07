أخبار مصر | وزير الشباب والرياضة يتفقد مصنع النجيل الصناعي (صور)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يتفقد مصنع النجيل الصناعي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الانتهاء من التطوير الشامل لمصنع النجيل الصناعي وكافة خطوط الإنتاج الخاصة به، بما يتضمن ذلك من رفع كفاءة خطوط الإنتاج الحالية من قدرة إنتاجية 600 متر إلى 7500 متر يوميًا.

وأشار وزير الشباب والرياضة خلال جولة تفقدية لمصنع النجيل الصناعي، إلى أن الطاقة الإنتاجية اليومية الجديدة للمصنع ستفي بتغطية كافة متطلبات السوق المحلي، ومتطلبات تطوير الملاعب في الأندية ومراكز الشباب، بطاقة إنتاجية حوالي مليون ونصف المليون متر نجيل صناعى سنويًا.

وأضاف وزير الرياضة، أنه تم اعتماد نظم إنتاجية جديدة ومتطورة بالتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية الرائدة في هذا المجال من ألمانيا، ليصبح مصنع النجيل الصناعى هو المصنع الوحيد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الذى يعتمد على مواد خام ألمانية ذو جودة عالية وبأسعار تنافسية.

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وأوضح وزير الشباب، أنه تم اعتماد خط إنتاج جديد لنجيل اللاند سكيب بمختلف مواصفاته، ووفقًا للتقنيات العالمية الرائدة في انتاج النجيل الصناعي، لاستخدامات اللاند سكيب في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وأكد وزير الرياضة، أن هذا التطوير يأتي في ضوء توجه الوزارة خلال الفترة الحالية لتعظيم مساهمة الرياضة المصرية ودورها في الاقتصاد المصري، سواء خلال حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في خلال المشروعات الرياضية والشبابية ذات الجدوى الاقتصادية التي تحقق عوائد وأرباح يتم إعادة استغلالها في تنفيذ الأنشطة والمشروعات وتطوير البنية الرياضية والشبابية في مختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال قيام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية لمصنع النجيل الصناعي، وذلك لتفقد أعمال التطوير التي جرى تنفيذها على كافة مكونات ومتطلبات التشغيل الخاصة بالمصنع.

ومن المتوقع أن يشهد مصنع النجيل الصناعى خلال الفترة المقبلة نقلة نوعية كبيرة في حجم الاستثمارات التي تجاوزت ال 100 مليون جنيه فضلًا عن العوائد والأرباح المتوقع تحقيقها جراء التوسع وأعمال التطوير الفنية والإدارية واللوجستية في كافة أنظمة تشغيل وإدارة المصنع،فضلًا عن تطوير الماكينات المستخدمة والاعتماد على المواد الخام الألمانية الصنع عالية الجودة، بما سيمكن المصنع من منافسة حميع المنتجات التي كان يتم استيرادها من الخارج خلال السنوات السابقة والوفاء بمتطلبات السوق المحلى وإعادة تصدير وتغذية البلدان المحيطة بمتطلباتها سواء من نجيل الملاعب أو متطلبات اللاند سكيب.