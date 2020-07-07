أخبار مصر | بدء إزالة أعلى عقار مخالف بحي عين شمس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بدء إزالة أعلى عقار مخالف بحي عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد اللواء ماهر هاشم رئيس حي عين شمس، حملة مكبرة لإزالة أعلى عقار مخالف بمصر بمنطقة أحمد عصمت وذلك بحضور القيادات الأمنية لقسم شرطة عين شمس وقطاع أمن شرق القاهرة.

وأكد اللواء ماهر هاشم رئيس حي عين شمس، أنه تم البدء فى أعمال الإزالة اليوم، بالتزامن مع إزالة عقار الحلمية المخالف وإزالة عقار مخالف بشارع أبو حشيش.

يذكر أن عقار الحلمية المخالف الذي أشار إليه الرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في أحد مؤتمراته أثناء افتتاحات المشروعات القومية بشرق القاهرة.

محافظة القاهرة تحتفل بعيدها القومي الـ1051 بافتتاح مشروعات

تفتتح محافظة القاهرة، عددا من المشروعات احتفالا بعيدها القومي، الـ1051 ذكرى تأسيسها على يد القائد جوهر الصقلي عام 969م في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي‪.‬

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وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن هذا العام سيشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتي تصب جميعها في خدمة مواطنى القاهرة والتى تتضمن 19 مدرسة ( بناء حديث – توسعه – تطوير ) بالأحياء الأكثر احتياجاً بجميع مناطق القاهرة بإجمالي 333 فصل وبتكلفة 123 مليون جنيه.

كما سيتم تزويد هيئة النقل العام ب 550 أتوبيس جديد بتكلفة 550 مليون جنيه ليزيد حجم الأسطول بنسبة 160% ليصبح 3250 أوتوبيس بطاقة 5 مليون راكب/ اليوم بالإضافة إلى فتح عدد من المراكز الطبية ومراكز الشباب بمناطق القاهرة المختلفة‪ .‬

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يذكر أن القاهرة سميت قديمًا بالقطائع والفسطاط ، كما عرفت بالمنصورية، وتحول اسمها إلى القاهرة بعد أن فتحها القائد جوهر الصقلي بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في 6 يوليو عام 969م‪ .‬

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وتضم القاهرة آثارًا فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مدينة ساحرة تجذب السائحين لزيارتها ، وتعد القاهرة من أجمل وأقدم مدن العالم حيث يعود تاريخها إلى فجر الحضارة البشرية وتعتبر من أقدم وأعرق المدن الشاهدة على حضارات عديدة مرت بها والمقصد العالمي للسياحة والثقافة والفنون ومركز التقاء للأعمال والتجارة والعلوم، وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها‪ .‬