أخبار مصر | 11 فندقًا سياحيًا يستعدون للعودة بعد الحصول على شهادة السلامة الصحية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 11 فندقًا سياحيًا يستعدون للعودة بعد الحصول على شهادة السلامة الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، إن ١١ فندقا بأربعة محافظات هي القاهرة الكبري والبحر الأحمر وبني سويف ودمياط، تسلمت شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.
وأشار إلى أن ذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.
وأضاف أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء فندقين بالقاهرة الكبري هما المنار ونوران و٧ فنادق بمحافظة البحر الأحمر هما ذهبية، وجراند أوتيل، ومنتجع جراند، وجيما، وأبو دباب دايفنج لودج، واوبروي سهل حشيش، وريستا ريف، وفندق واحد بمحافظة بني سويف هو فندق سميراميس، وفندق واحد بمحافظة دمياط هو فندق جرين هاوس.
وأوضح مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أنه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي ٤٩٨ فندقا ب ٢٠ محافظة علي مستوي الجمهورية، لافتا الي أن لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.
وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.
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وقالت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، إن 38 مركزا للغوص و20 مركزا للأنشطة البحرية و16 يخت سفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، تسلموا شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، خلال الأيام القليلة الماضية.
وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.
وأشارت إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت أمس بإستيفاء ثمانية مراكز للغوص بمحافظة جنوب سيناء هم: دايفنج فيجن و سيفين هيفن و بلانت دايفرو و ميراج دايفرز اندر واتر سبورت و صن سيبلاش و بنجوين دايفرز و بيج بلو دهب و اكوا دايفرز.
وأربعة مراكز للأنشطة البحرية هم؛ التسنيم اكوا سبورت فندق ستيلا شارم و التسنيم اكوا سبورت فندق تروبيتال و كرنفال جروب لونا و رد سي ستار.
هذا بالإضافة إلى خمسة مراكز للغوص بالبحر الأحمر هم؛ باركودا و بلو وتر و فاني دايفرز و نيوصن بيجو و اكواريوم رد سي ، وثلاثة يخوت سفاري هم، هيرو و أمل حياتى و فويجر، ومركز توب مارين للأنشطة البحرية.
وأوضحت سامية سامي، أنه بعد حصول هذه المراكز على شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد اليخوت ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 74 يخت ومركز للغوص والأنشطة البحرية، منهم 38 مركز غوص و 20 مركز للأنشطة البحرية و16 يخت سفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعاً علي باقي المراكز التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.
وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع المراكز واليخوت التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.