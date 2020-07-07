أخبار مصر | "دفاع البرلمان" توافق على تعديلات قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "دفاع البرلمان" توافق على تعديلات قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة اللواء كمال عامر، اجتماعا لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1948 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها، المنعقد الان بمقر مجلس النواب، علي تعديلات قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.

ويتضمن مشروع القانون 4 مواد، أولهما باستبدال المادة ( 2 ) من المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة، ليكون نصها أن يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة.

وأجازت المادة، لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها،وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.

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