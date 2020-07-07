أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن انتشار السوق السوداء للكمامات والكحوليات في الشرقية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن انتشار السوق السوداء للكمامات والكحوليات في الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن ظاهرة السوق السوداء من الكمامات والكحوليات، في الصدليات العامة بالشرقية، وتراخي عمليات التفتيش والرقابة.

وأكدت "فهيم"، في طلبها اليوم الثلاثاء، أن إدارة التفتيش الصيدلى وفرع جهاز حماية المستهلك والرقابة التموينية بالشرقية، تمكنوا من ضبط وتحريز أدوية ومستلزمات طبية من كمامات وعبوات كحول مجهولة المصدر وبدون فواتير، ومستلزمات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية منتهية الصلاحية، ومستحضرات صدر منشور بمنع تداولها، وأدوية محفوظة فى غير اشتراطات التخزين المناسبة مما قد يعرضها للتلف.

وتابعت: في ظل غياب الرقابة والحملات التفتيشية على الصيدليات العامة، انتعشت السوق السوداء والمصانع مجهولة المصدر، والتي تنتج منتجات طبية مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، ويتم التعاقد مع هذه المصانع من قبل الصيدليات العامة، مما تشكل خطورة بالغة على صحة المرضى والمصابين.

وأوضحت أن سوق الدواء أصبح مليئًا بالمنتجات المغشوشة التي يعتمد أصحابها على الترويج لمنتجات طبية بكميات كبيرة ولكن عديمة المنفعة، ولا يكون لها أي آثار إيجابية بل ستضر بصحة المواطنين، مؤكدة أن الحملات التفتيشية ما زالت تتراخى في التفتيش على الصدليات والتأكد من أن جميع الأدوية والمنتجات الطبية التي تبيعها أصلية وتابعة لشركات أدوية معروفة لها سمعتها، ومنتجاتها على أفضل حال.

وطالبت عضو مجلس النواب، بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على الصيدليات العامة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين، وإحكام السيطرة على سوق الدواء المغشوش.

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