أخبار مصر | محافظة الجيزة تواصل تشميع المحال غير الملتزمة بمواعيد الغلق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة تواصل تشميع المحال غير الملتزمة بمواعيد الغلق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محافظة الجيزة، حملاتها لتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة، منذ عودة الحياة إلى طبيعتها، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الإقليم، استمرار المتابعة الدورية لتطبيق الاشتراطات والاجراءات الاحترازية، لتنظيم عملية الفتح التدريجي لبعض الأنشطة والمنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين، وعلى رأسها المقاهي والكافيهات والمطاعم والكافتيريات وصالات الجيم.

وقال: إن مراكز ومدن وأحياء المحافظة، تواصل المرور الدوري على الأسواق والمقاهي والمطاعم، وإزالة الإشغالات ومتابعه التزام المنشأت بقرارات التخفيف ومواعيد الغلق المقررة.

Advertisements

وأسفرت الحملات عن إزالة عشرات من حالات التعديات علي حرم الطريق بشارع المنيرة الرئيسي بحي شمال، حيث تمت إزالة الأوتاد الحديدية والفتارين والأكشاك المخالفة، التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق السيولة المرورية بالشارع.

كما تم غلق وتشميع ٥ محلات غير ملتزمة بمواعيد الغلق في قطاع المنيب بحي جنوب، بالإضافة إلى رصد عدد ٢ كافيه بدون ترخيص في محيط ميدان المساحة بحي الدقي، وتم الغلق ورفع الاشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتم ضبط ٢٠ محل ومقهي غير ملتزمين بمواعيد الغلق المقررة، ومتعدين على حرم الطريق العام وتقدم الشيشة للمواطنين بمراكز البدرشين ومنشأة القناطر والعياط وأبو النمرس، وتم الغلق الفوري واتخاذ الإجراء القانوني حيالهم.

كما تم رفع إشغالات المحال بشوارع العريش وترسا والمريوطية والعروبة والمنحل والمطبعة فيصل بأحياء الطالبية والهرم وغلق وتشميع ٧ منشأت شملت معرض سيارات بالمريوطية ومقهي وورش بمنطقه التعاون ومقاهي محال بحي الوراق لعدم الالتزام بقرارات الغلق والطاقة الاستيعابية لاستقبال المواطنين.