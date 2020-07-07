مصر | ضبط طالب يدير مجموعة على "واتس آب" لتسريب أسئلة امتحانات الثانوية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط طالب يدير مجموعة على "واتس آب" لتسريب أسئلة امتحانات الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة المجموعة المسماه (علمى رياضة وعلوم) على تطبيق المحادثات "واتس آب" ونشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة مواد "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الديناميكا" أثناء إنعقاد اللجنة.
وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات وإجراء التحريات عن أن وراء إرتكاب الواقعة (طالب بالثانوية العامة – مقيم بالقصاصين بمحافظة الإسماعيلية).
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، والأمن العام"، ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهداف وضبط المتهم المشار إليه بمحل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المشار إليها، وصور لأسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة مواد "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الديناميكا"، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بغرض الإستفادة المادية.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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وفي سياق أخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1247) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".
ونجحت في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، بمحافظة الجيزة؛ لحيازته ( 1،667 طن سلع غذائية "كلاوى– كبدة– سجق") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وتمكنت من ضبط مالك المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية، بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه عن التداول (1800 قطعة "كمامة" )، بقصد رفع أسعارها.
واستطاعت ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات بدائرة قسم شرطة منوف بمحافظة المنوفية؛ لحيازته (8000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" ) مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وأثمرت الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة؛ لإستيلائه على مبلغ (5318084) جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الهبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه بالسوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.
كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط (254) قضية بإجمالى مضبوطات (35589) عبوة سجائر.
جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.