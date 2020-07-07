مصر | تفاصيل صادمة في واقعة قتل الفنانة عبير بيبرس لزوجها بالبساتين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل صادمة في واقعة قتل الفنانة عبير بيبرس لزوجها بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات نيابة البساتين اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل واقعة قيام الممثلة عبير بيبرس بقتل زوجها داخل شقتهم السكنية بشارع اللاسلكى دائرة قسم شرطة البساتين، حيث أعترفت المتهمة بقتل زوجها بسبب كثرة المشاكل الزوجية بينهم وقبل ثلاثة شهور كثرة بينهم المشاكل وتركت منزل الزوجية له، وأضافت أنه جاء لمنزل أسرتها وقاما بمصالحتها وجاءت مرة ثانية إلى منزلها ولكنه استمر على ضربها واهانتها.

وقالت المتهمة أمام النيابة وانهارت في البكاء، إنه كان دائم الشتائم والضرب لها وكان يريد تركها لمجال التمثيل ويوم الواقعة قاما بضربها بعنف فقامت بكسر زجاج " النيش" والامساك به وقامت بطعنه بطعنة نافذة للصدر أدت إلى وفات في الحال.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهم يعمل صاحب شركة مقاولات، ويبلغ من العمر 42 سنة، وأمرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تلقى قسم شرطة البساتين تلقى بلاغا من الأهالي، بوجود شخص متوفى بعقار في شارع شوقي عبدالمنعم تقسيم اللاسلكي دائرة القسم، بالانتقال والفحص، تم العثور على جثة رجل، مقيم محل البلاغ، وبفحص الجثة، تبين أن بها إصابات عبارة عن جرح طعني نافذ بالصدر، وتم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

من هي عبير بيبرس؟

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عبير بيبرس ممثلة شابة صاعدة، شاركت في عدة أعمال، وفي وقت سابق، عبرت عن سعادتها بالمشاركة في مسلسلين، حيث شاركت في مسلسل ألسع وفلسع وتؤدي دور فتاة متسولة تعيش في منطقة شعبية وتغرق في حلم طويل مع جيرانها من عائلات القرية حيث تعيش في الحلم دور الفتاة الغنية التي تعيش حياة كلها نعيم ورفاهية لتتوالى المشاهد الكوميدية في المسلسل الذي تتزوج فيه مرتين.

أما المسلسل الثاني شلة نصابين فهو سيت كوم كوميدي، وتلعب فيه عبير دور البطولة مع الممثل الكوميدي وائل علاء وميار الببلاوي وعبدالله مشرف واحمد صيام وسالى مطر هدى عبدالرحمن وقصة جمال ربيع ومن إخراج فاتن ممدوح.

وتجسد فيه دور محتالة مع خطيبها وائل علاء ويرغبان في الزواج والعيش حياة كريمة فيلجآن لجمع الأموال بطريقة احتيالية على المواطنين، حيث تؤدى عبير في كل حلقة شخصية فتاة مختلفة في كل حلقة.

وأوضحت عبير إنها دخلت مجال التمثيل معتمدة على موهبتها أولا وأخيرا وليس عوامل أخرى، مشيرة إلى أن بداية ظهورها كان في فيلم روائي قصير من بطولتها حمل أسم كما تدين تدان وكانت تلعب فيه دور فتاة بنت صاحب شركة إنتاج سينمائي ويستخدم الفتيات بطريقة مسيئة ويصورها في أوضاع مخلة حتى تتعرف ابنته على مدير أعمال والدها الذي ينتقم منه في شخصها ويصورها في أوضاع مخلة.

واختتمت عبير: أحضر للمشاركة في فيلم سينمائي مع المخرج إيهاب عبد الطيف، عقب انتهائي من المسلسلين.