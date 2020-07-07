مصر | العثور على 26 ألف كمامة مجهولة المصدر بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر العثور على 26 ألف كمامة مجهولة المصدر بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، في ضبط صاحب مصنع كمامات دون ترخيص.

كانت أكدت معلومات وتحريات ضباط إدارة مباحث التموين في مديرية الأمن، برئاسة العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة، قيام صاحب مصنع كمامات طبية كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام، بإدارة مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، لإدخال الغش على جمهور المواطنين على أنها معقمة، بقصد بيعها بأسعار مغالية، مستغلًا الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم القيام بحملة بالإشتراك مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط المشار إليه، وبتفتيش المصنع عثر به على 5000 كمامة معدة للبيع، معبأة داخل 100 كرتونة، 10000 كمامة منتج نهائي، 11000 كمامة تحت التجهيز، 6000 قطعة خامات تصنيع، 400 كرتونة فارغة، 13 ماكينة تصنيع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 26 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جاء ذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" وإضطلاع وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية دون ترخيص، واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.