مصر | من وادي النطرون لـ"زراعات أوسيم".. ضبط هارب من 56 سنة سجن

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر من وادي النطرون لـ"زراعات أوسيم".. ضبط هارب من 56 سنة سجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في القبض على هارب من السجون إبان ثورة يناير عام 2011، حال اختباءه بقطعة أرض زراعية، بمركز أوسيم شمال المحافظة.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، مفادها إختباء أحد العناصر الإجرامية هارب من سجن وادى النطرون إبان أحداث يناير 2011، سبق إتهامه في 15 قضية مخدرات، سلاح نارى، شروع في قتل، سرقة بالإكراه، ومُقيم بطريق البراجيل دائرة مركز شرطة أوسيم، والمطلوب التنفيذ عليه في 7 أحكام جنايات شروع في قتل، سرقة بالإكراه، مخدرات، سلاح ناري، بالسجن 56 عام، والمطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا شروع في قتل، مخدرات وأسلحة نارية، بقطعة أرض زراعية بمنطقة بشتيل بدائرة مركز شرطة أوسيم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبحوزته بندقية خرطوش و9 طلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 350 جرام.

اعترافات المتهم

وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت معه أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، من القبض على هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل عمد حال إختبائه بإحدى الشقق في الإسكندرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، عن قيام صاحب مخبز، مقيم بدائرة القسم، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية قتل وسلاح ناري، والمقضى فيها بالإعدام، بالإختباء بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إعداد مأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، لاستهداف المتهم وأسفرت مأمورية برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة عن ضبطه بمكان إختبائه، وعثر بحوزته على 2 فرد محلي الصنع، 13 طلقة مختلفة الأعيرة، واقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بالحكم الصادر ضده، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.