مصر | كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص مُبلغ بغيابه في أسيوط

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص مُبلغ بغيابه في أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مديرية أمــن أسيوط بإشراف قطاع الأمن العام، من ضبط سيدة وعامل لقتلهم أخر.

ونجح قطاع البحث الجنائي في التوصل ان سيدة مُقيمة بدائرة مركز شرطة منفلوط - نجل شقيقتها "عامل" مُقيم بدائرة مركز شرطة القوصية"، وراء مقتل زوج نجلة الأولى (بائع، مُقيم بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا "مُبلغ بغيابه بتاريخ 2652020" بمركز دير مواس بالمنيا).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقررت المتهمة الأولى أنه نظرًا لسابقة وجود خلافات مع المجنى عليه، فقامت بالإتفاق مع المتهم الثانى على التخلص منه، وفى سبيل تنفيذ مخططهما قام المتهم الثانى بالإستعانة بكلٍ من (عاملَين، مُقيمان بدائرة المركز) تم ضبطهما.. حيث قام المتهمان الأول والثانى بإستدراج المجنى عليه لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة القوصية لمقابلته، وحال حضوره قام المتهم الثانى بإطلاق عيارين من فرد خرطوش كان بحوزته فأودى بحياته، وقام المتهمان الثالث والرابع بمساعدته فى وضع جثته داخل جوال وإلقائها بإحدى الترع بدائرة المركز والإستيلاء على هاتفه المحمول، وبمواجهة المتهمان الثالث والرابع بما جاء بإعترفات المتهمان الأولى والثانى أيدها.

وتم بإرشاد المتهم الثانى ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه والسلاح النارى المستخدم فى الواقعة، كما تم بإرشاده تحديد مكان الواقعة.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، كشفًا ومنعًا وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1247) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية:

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ونجحت في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، بمحافظة الجيزة؛ لحيازته ( 1،667 طن سلع غذائية "كلاوى– كبدة– سجق") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت من ضبط مالك المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية، بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه عن التداول (1800 قطعة "كمامة" )، بقصد رفع أسعارها.

واستطاعت ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات بدائرة قسم شرطة منوف بمحافظة المنوفية؛ لحيازته (8000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" ) مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأثمرت الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة؛ لإستيلائه على مبلغ (5318084) جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الهبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه بالسوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

كما تم القيام بحملة نوعية " لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط (254) قضية بإجمالى مضبوطات (35589) عبوة سجائر.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.