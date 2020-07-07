مصر | سبق اتهامة في 15 قضية مخدرات.. ضبط هارب بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سبق اتهامة في 15 قضية مخدرات.. ضبط هارب بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط هارب من السجون حال اختبائه بقطعة أرض زراعية، وبحوزته بندقية خرطوش ومواد مخدرة، بالبحيرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة إختباء، أحد العناصر الإجرامية "هارب من سجن وادى النطرون إبان أحداث يناير 2011"، سبق إتهامه فى 15 قضية "مخدرات، سلاح نارى، شروع فى قتل، سرقة بالإكراه"، ومُقيم بطريق البراجيل دائرة مركز شرطة أوسيم) والمطلوب التنفيذ عليه فى (7) أحكام جنايات (شروع فى قتل، سرقة بالإكراه، مخدرات، سلاح نارى) بالسجن 56 عام، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا (شروع فى قتل، مخدرات وأسلحة نارية) - بقطعة أرض زراعية بمنطقة بشتيل بدائرة مركز شرطة أوسيم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش و9 طلقات من ذات العيار – وكمية من مخدر الهيروين وزنت 350 جرام) وبمواجهته إعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وخاصة الهاربين من السجون ومُحرزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1247) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية:

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ونجحت في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، بمحافظة الجيزة؛ لحيازته ( 1،667 طن سلع غذائية "كلاوى– كبدة– سجق") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت من ضبط مالك المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية، بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه عن التداول (1800 قطعة "كمامة" )، بقصد رفع أسعارها.

واستطاعت ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات بدائرة قسم شرطة منوف بمحافظة المنوفية؛ لحيازته (8000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" ) مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأثمرت الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة؛ لإستيلائه على مبلغ (5318084) جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الهبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه بالسوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

كما تم القيام بحملة نوعية " لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط (254) قضية بإجمالى مضبوطات (35589) عبوة سجائر.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.