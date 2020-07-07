شكرا لقرائتكم خبر عن «رفضت الإفصاح عن مرتبها بالمجلس والجامعة».. من هي رشا إسماعيل المستقيلة من البرلمان؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، أمس الإثنين، على قبول استقالة النائبة رشا أحمد على إسماعيل من عضوية المجلس، والتي غلبها البكاء أثناء توديع النواب.

وقبل المجلس استقالة رشا إعمالًا للمادة 391 من اللائحة الداخلية، لافتا إلى أن استقالتها جاءت بعد انتدابها للعمل ملحقًا ثقافيًا مديرًا لمعهد الدراسات الإسلامية بمدريد في إسبانيا..

وقالت النائبة في استقالتها إنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي رقم 214 لسنة 2020 لندبها للعمل ملحقًا ثقافيًا مديرًا لمعهد الدراسات الإسلامية بمدريد في إسبانيا.

الدكتورة رشا إسماعيل، كانت ضمن 28 نائبًا تم تعيينهم بمجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية في عام 2015، وكانت عضوًا في لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان قبل التقدم باستقالتها.

ومن المعلومات عنها إنها كان لها أزمة شهيرة مع رئيس جامعة القاهرة السابق، الدكتور جابر نصار بعد مطالبة الأخير لها بإبلاغ مجمل ما تتقاضاه من راتب بالبرلمان حتى تلتزم الجامعة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وحينها ردت النائبة بأن إجمالي ما تتقاضاه من الجامعة والبرلمان لا يتجاوز الحد الأقصى للأجور.

ووجهت النائبة في كلمة وقد غلبها البكاء، لرئيس مجلس النواب، ونواب الشعب معارضة وأغلبية ومستقلين، وقالت إنها تعلمت الكثير في هذا المجلس، ووجهت حديثها لرئيس المجلس قائلة: «تعلمت منك الحرص على عدم الحيد عن الدستور، وتعلمت منك الكثير على المستويين المهني والشخصي.. فقد كنت على مسافة واحدة من الجميع».

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وتحدث رئيس مجلس النواب عن النائبة المستقيلة، وقال عنها في الجلسة العامة كانت مثالا للوقار والاعتدال في ممارسة مهامها بمجلس النواب، وأعطت صورة طيبة ومشرفة لعضو البرلمان في كافة المناسبات، كما اتسم أداؤها بالنشاط والإيجابية، وستكون واجهة مشرفة لمصر وحريصة دوما على مصالح الوطن.