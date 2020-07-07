شكرا لقرائتكم خبر عن «الأسئلة في مستوى الطالب المتفوق».. شكاوى في خامس أيام امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى، اليوم الثلاثاء، طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة الفيزياء بإجمالي 388 ألف و937 طالب وطالبة، ومادة التاريخ بإجمالي 258 ألف و187 طالب وطالبة، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، و56 ألف و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بإجمالي 709 طالب في عدد من لجان الجمهورية.

وشكا طلاب الشعبة العلمية من صعوبة امتحان الفيزياء، مؤكدين أن الأسئلة جاءت غير مباشرة ومن أصعب جزئيات المنهج، كما أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتفوق، وبلغت عدد الجزئيات والمسائل الصعبة نحو 10 جزئيات، فضلا عن طول فترة الامتحان والتي لا تتناسب مع الوقت المخصص له.

فيما تباينت ردود أفعال طلاب الشعبة الأدبية حول صعوبة امتحان التاريخ، حيث أكد البعض أن الامتحان طويل وبه جزئيات غامضة، فيما عبر البعض الآخر أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ولكنه طويل، ويحتاج وقت أكبر للإجابة.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الخامس سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا.

وأشار «حجازي» إلى أنه تم التأكيد على مديري المديريات التعليمية باستلام البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء) من الطلاب المتأخرين عن تسليمه في موعده المحدد، وتسليمهم إيصال استلام يفيد بذلك، والتأكيد على أن الطالب الذي فقد البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع يقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة، وتقديم طلب إلى الوزارة للنظر في تسليمه بوكليت آخر.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 19 حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات عين شمس بمحافظة القاهرة، وأبوالمطامير، ووادي النطرون بمحافظة البحيرة، والهرم والبدرشين وأطفيح بمحافظة الجيزة، وفوه ودسوق بكفر الشيخ، ومنفلوط بمحافظة أسيوط، والباجور بمحافظة المنوفية، وشرق الزقازيق بمحافظة الشرقية، ونجع حمادي بقنا، وشرق المحلة بمحافظة الغربية، وسنورس وطامية بمحافظة الفيوم، والعريش بمحافظة شمال سيناء، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، بخلاف الحالات التي تم ضبطها بداخل لجان السير.

وتم استبعاد المراقب الأول ورئيس لجنة إيزيس الثانوية بنات بإدارة شرق الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية لحالتهم المرضية، كما تم استبعاد رئيس لجنة عمر الفاروق بإدارة شرق الزقازيق بمحافظة الشرقية وتحويله للشؤون القانونية لتأخره في تسليم الكراسات لعدد من الطلاب، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان حقوق الطلاب.

ورصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لـ9 طلاب و2 من الملاحظين في محافظات (الجيزة، المنيا، القاهرة، الوادي الجديد، قنا، أسيوط)، وتم نقلهم إلى المستشفى، وذلك وفقًا لتقرير المسؤول الصحي باللجنة.

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وتلقت الغرفة تقارير الهيئة الفنية لواضعي امتحان مادة «التاريخ» و«الفيزياء»، والتي أفادت بسلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد لأداء الامتحان، كما تضمنت التقارير شمول الأسئلة على جوانب الفهم والتحليل والتفكير الناقد والتطبيق المباشر وجاءت متدرجة من السهولة للصعوبة، وفقًا للمواصفات الفنية للامتحان وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة حضور الطلاب في امتحان مادة الفلسفة والمنطق بلغت 99.2%، كما بلغت نسبة الحضور في مادة الأحياء 96.7%، فيما بلغت نسبة الحضور في مواد «الديناميكا» و«الاستاتيكا» 97.5%.

جدير بالذكر أن يوم الأحد، 12 يوليو، سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم «الفيزياء»، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية(ورقة أولى)، و(ورقة ثانية).