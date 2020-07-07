شكرا لقرائتكم خبر عن «لا تترددن في الحديث».. 400 شكوى حول العنف ضد المرأة خلال 5 أيام فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، تلقيه 400 شكوى واستفسار متنوع، جاءت أغلبها عن العنف بأشكاله المختلفة التي تتعرض له المرأة، وذلك خلال الفترة من ١ إلى ٥ يوليو الجاري، ومنذ إثارة قضية موقع التواصل الإجتماعي (انستجرام) الشهيرة، وإعلان المكتب عن تقديم الدعم والمسانده القانونية اللازمة لهؤلاء الفتيات ولجميع الفتيات والسيدات اللاتي يتعرضن لأي شكل من أشكال العنف الموجه ضدهن من خلال أرقام مكتب الشكاوي، مع التأكيد على السرية التامه لجميع البيانات والمعلومات التي يتلقاها المكتب من الضحايا.

وأكدت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، أن المكتب يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية اللازمة للسيدات والفتيات، كما يجيب عن الاستفسارات والأسئلة حول مختلف القضايا التي تمس المرأة مثل الأحوال الشخصية ة والعنف الموجه ضدها بأشكاله المختلفة، والاستفسارات الخاصة بالضمان الاجتماعي، وشكاوى العمل.

وناشدت أمل عبدالمنعم، جميع الفتيات والسيدات بسرعة التقدم ببلاغ للنائب العام في حالة تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف، وعدم الخوف أو التردد في الحديث عن المشكلة التي تعرضن لها، حتى ينال المجرم عقابه الذي يستحق طبقا للقانون، ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالفتيات والسيدات، مؤكدة على توفير كل سبل الدعم من قبل المجلس لهن.