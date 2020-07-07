شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تشغيل 91 شابًا بالقطاع الخاص في بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بقنا 91 شاباً من مختلف المؤهلات بينهم شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد «كعب العمل»، حيث بلغ عدد المسجلين بمكاتب التشغيل 1752 شابا، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لـ 750 عاملا كرعاية إجتماعية وصحية بقيمة إجمالية 202 ألفاً و575 جنيها.

تلقى «سعفان» تقريرا بذلك من مدير المديرية أسعد أحمد السيد، وذلك عن انجازات شهر يونيو الماضي، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بحملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ 114 منشأة، وتم رصد 10 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 )، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم .