شكرا لقرائتكم خبر عن «صوّر ورقة الأسئلة».. ضبط حالة غش لطالب أثناء امتحانات الثانوية العامة بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، الثلاثاء، عن ضبط حالة غش لطالب أثناء امتحانات الثانوية العامة بالعريش. وقالت المديرية إن الطالب بلجنة مدرسة الشهيد عمرو شكرى الثانوية العامة بالعريش، ويدعى «محمد. ك. ع»، حيث قام بتصوير ورقة الأسئلة عن طريق الهاتف المحمول، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 76,222

تعافي 21,238

وفيات 3,422

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «صوّر ورقة الأسئلة».. ضبط حالة غش لطالب أثناء امتحانات الثانوية العامة بالعريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.