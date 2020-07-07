شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صراع مع المرض.. وفاة زوجة أنيس منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفيت رجاء حجاج، زوجة الكاتب أنيس منصور، فجر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وقالت الكاتبة منى رجب لـ«المصري اليوم»: «عانت السيدة رجاء من جلطة لفترة، ثم توفاه الله الفجر، كانت سيدة مُحبة للخير، قاومت لآخر لحظة، ماتت وهي بتقرأ قرآن».

رغم شهرة الكاتب الراحل أنيس منصور بأنه «عدو المرأة»، إلا أن زواجه بالسيدة رجاء، استمر لمدة 47 عامًا، وحتى وفاته في أكتوبر 2011، إذ قالت زوجته في إحدى الحوارات الصحفية إنهما عاشا قصة حب أبدية، وكان دائمًا ما يقول لها «الواقع شىء والسخرية شىء آخر»، وكان دافعه وراء كتاباته أنه يرى أن كثيرًا من الأزواج التعساء ينتظرون كلماته التي تخفف عليهم.