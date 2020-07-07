شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر» عن امتحانات الثانوية العامة: الفيزياء «صعبة».. والتاريخ «طويل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير أحمد، مؤسس حملة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، اليوم الثلاثاء، إن امتحان الفيزياء لطلاب العلمي والرياضة بالثانوية العامة، جاء أغلبه في مستوى الطالب المتميز، بحسب الطلاب وأولياء أمورهم.

وأضافت، في تصريحات صحفية، أن الطلاب وأولياء الأمور ذكروا أن امتحان الفيزياء جاء من أصعب الأجزاء في المنهج وما بين السطور، على حد قولهم، بالإضافة إلى صعوبة عدد من المسائل التي جاءت في مستوى الطالب المتميز.

وأوضحت، أن امتحان مادة التاريخ لطلاب القسم الأدبي بالثانوية العامة، جاء طويل ويحتاج لكتابة كثيرة في الإجابة على الأسئلة ولكن معقول بشكل عام.