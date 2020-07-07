شكرا لقرائتكم خبر عن «رضيع» يرفع حصيلة المصابين بفيروس كورونا لـ429 في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة الوادي الجديد، أصغر مصاب بفيروس كورونا على مستوى المحافظة لطفل رضيع عمره 4 شهور من مدينة موط بمركز الداخلة، والذي انتقلت إليه العدوى من والدته، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية بالمحافظة لـ ٤٢٩ إصابة منهم ٣٢ وفيات منذ بداية الأزمة.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، تعافي ٦حالات من المصابين وخروجهم من أقسام العزل بمستشفى الداخلة العام، وانتهاء مدة العزل المنزلي لـ ٧٥ مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، محذرا المواطنين المخالطين للوافدين من خارج المحافظة، والالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يومًا لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام المخصصة عند الشعور بأي أعراض.

وأشار بيان لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا، إلى بدء استقبال الحالات المصابة بكورونا بمستشفى الحميات بالخارجة بعد تطويرها وتجهيزها.

وفى سياق متصل تحذر المحافظة من إقامة أي تجمعات بحفلات الزفاف أو العزاء، حيث يتعرض المخالفين للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، ويمكن الإبلاغ عن المخالفين، فيما ناشدت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بالوادي الجديد، أهالي المحافظة بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع للخروج من هذه الأزمة وخفض معدلات الإصابة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها، ومساندة جهود المحافظة في هذا الشأن.