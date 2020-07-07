شكرا لقرائتكم خبر عن هاني الناظر: «الطاعون الدبلي» غير موجود في مصر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علّق الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، على القلق المتزايد لدى المصريين عقب الإعلان عن مرض الطاعون الدملي في الصين مؤخرا.

وأوضح الناظر، خلال حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «أكسترا نيوز»، أن هذا المرض غير موجود في مصر، بل ظهر في منطقة منغوليا بالصين، وأصيب به شخص واحد وتم عزله ويعالج حاليا في المستشفى، لذلك ليس وباء ولا يوجد انتشار له مثلما يردد البعض.

وتابع أن هذا المرض ينتج عن إصابة بكتيرية وليست فيروسية ويعالج بالمضادات الحيوية العادية، ويتم الشفاء منه في مدة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام بكل سهولة ويسر إذا تم تشخيصه مبكرا.

وصعدت السلطات الصينية احتياطاتها بعد أن تأكد ظهور حالة واحدة من الطاعون الدملي أو «الموت الأسود» في مدينة بيانور في منطقة منغوليا الداخلية ذات الحكم الذاتي.

وينتج الطاعون الدملي عن عدوى بكتيرية، قد تصل لحد الموت، ولكن يمكن علاجه بالمضادات الحيوية المعتادة، وأشارت التقارير أن السبب قد يكون بسبب تناول حيوان المرموط.

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