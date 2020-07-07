شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم حالة اشتباه كورونا.. نقل 5 طالبات ثانوية عامة للمستشفى بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيبت 5 طالبات بأعراض مرضية، الثلاثاء، خلال أداء امتحانات الثانوية العامة، في مراكز بدر وكوم حمادة والدلنجات بالبحيرة، وأكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم أنه سيتم تأجيل امتحانات الطالبات إلى الدور الثاني.

وتم نقل إحدى الطالبات مقيمة بمركز بدر إلى المستشفى العام للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا بعد ظهور أعراض ارتفاع في درجة الحرارة والاسهال والقيء وآلام بالجسم، ونقل طالبة أخرى بذات المركز إلى المستشفى لظهور أعراض ضيق التنفس.

كما تم نقل طالبة أخرى بقرية بريم في مركز كوم حمادة للمستشفى لإصابتها بنزلة معوية وقيء، وأيضًا تم نقل طالبة بقرية مؤسسة البستان في مركز الدلنجات إلى المستشفى لإصابتها بنزلة معوية، ونقل طالبة بمركز أبوالمطامير للمستشفى لإصابتها بهبوط في ضغط الدم.