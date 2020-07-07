شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس مائل للحرارة رطب الأربعاء.. والقاهرة 35 درجة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً معتدل على معظم الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية، وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، وفرصة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على الوجه البحري (20% تقريبًا) والسواحل الغربية (30% تقريبًا)، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.
ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.
وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.
وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحري (82 – 36)، السواحل الشمالية (86– 45)، شمال الصعيد (65– 25)، وجنوب الصعيد (35 – 18).
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «35 – 25»، الإسكندرية «31 – 23»، قنا «40- 26»، الأقصر «41– 27»، أسوان «42 – 29».
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الوضع في مصر
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اصابات
76,222
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تعافي
21,238
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وفيات
3,422
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