شكرا لقرائتكم خبر عن ترصد 30 شخصًا في وقت واحد.. البرلمان يستعين بكاميرات حرارية لقياس حرارة النواب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الأمانة العامة لمجلس النواب، بتركيب عدد 2 كاميرا حرارية عالية الدقة على أبواب الدخول بالبرلمان لقياس درجة حرارة المترددين على المجلس عن بُعد وبشكل سريع.

وتقوم فكرة عمل هذه الكاميرات الحرارية من خلال ربطها بالقطاع الطبي للمجلس عن طريق شبكة الإنترنت لرصد أي حالات مشتبه في ارتفاع درجة حرارتها عن المعدل الطبيعي والتعامل الفوري معها من خلال القطاع الطبي بالمجلس، ويمكن لهذا الجهاز فحص نحو 30 شخصًا في ذات الوقت وفي الصورة الواحدة لعدم إعاقة الدخول للبرلمان.

كانت الأمانة العامة للمجلس قد اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية منذ بداية ظهور جائحة كورونا، منها تركيب 5 ماكينات مزودة بتقنية بصمة الوجه حول القاعة الرئيسية، كما يتم توزيع الكمامات ومعقم الأيدي على جميع المترددين على المجلس بشكل يومي مع وضع ضوابط للجلوس في القاعة العامة للمجلس وقاعات اللجان بحيث تحقق المسافات الآمنة تجنبًا لنقل العدوى.

وأشارت الأمانة العامة، في بيان لها، أمس الاثنين، إلى أن البرلمان الدولي قد أشاد على موقعه الإلكتروني من خلال متابعته ردود أفعال البرلمانات في مواجهة وباء كورونا بجهود البرلمان المصري الذي عقد جلساته في ظل هذه الجائحة وسط تدابير عالية الدقة للحفاظ على سلامة أعضائه والعاملين فيه.

كاميرات حرارية لقياس حرارة زوار مجلس النواب و النواب لتوفير الوقت

كاميرات حرارية لقياس حرارة زوار مجلس النواب و النواب لتوفير الوقت

كاميرات حرارية لقياس حرارة زوار مجلس النواب و النواب لتوفير الوقت