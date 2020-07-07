شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المستشفيات التعليمية»: خروج أصغر متعافي من «كورونا» عمره 22 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهئية العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تعافى طفل عمره 22 يومًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وخروجه من مستشفى الساحل التعليمي،، مشيراً إلى أن العطاء والتحدي يزرع الأمل ويحصد النجاح بوحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وقال السودة، أن فريق طبي متخصص نجح أيضا في إنقاذ حياة مريض فشل كلوي مصاب بفيروس كورونا المستجد بإجراء منظار جراحي وتركيب دعامتين بالحالبين، مشيراً إلى أنه في ضوء توجيهات وزيرة الصحة والسكان بتوفير أعلى مستويات الرعاية الطبية لجميع المرضى فإن مستشفيات الهيئة تواصل العمل على مدار الساعة لمجابهة جائحة كورونا المستجد حتى تنتهى هذه المحنة، ولن يتوانى أبطال الطواقم الطبية بالهيئة في بذل كل ما هو غالي ونفيس لتقديم رعاية طبية متميزة لكافة المرضى.

من جانبه قال الدكتور عبدالفتاح حجازي مدير مستشفى الساحل، أن المستشفى شهد خروج أصغر مصاب بفيروس كورونا وعمره 22 يومًا بعد أن أخذ العدوى من جدته، وتم حجزه بالحضانة بعد أن ظهرت نتيجة المسحه إيجابية وأشعة الصدر المقطعية مطابقة وكان يعاني صعوبة في التنفس، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وبإتباع البروتوكول العلاجي والمتابعة الدقيقة من أخصائي الأطفال د. أحمد صلاح إلى أن تم التحسن التدريجي وتعافى وخرج اليوم بحمد لله.

وأوضح «حجازي»، أن المريض الآخر تم حجزه بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى أنه يعاني من فشل كلوي حاد نتيجة لإنسداد حوض الكليتين بحصوات متشعبة مما استدعى ضرورة التدخل الجراحى العاجل وعمل منظار جراحى وتركيب دعامتين بالحالبين لإنقاذ حياة المريض.